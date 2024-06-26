مد فترة التقديم بمعاهد معاونى الأمن حتى 4 يوليو

كتب محمود عبد الراضي

أعلنت وزارة الداخلية مد فتح باب التسجيل لقبول الدفعة الجديدة لمعاونى الأمن "ذكور فقط" حتى الخميس 4/7/2024)، وذلك استكمالاً لإعلان وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن "ذكور فقط - الدفعة العاشرة" من الراغبين فى الإلتحاق ممن ينطبق عليهم شروط القبول خلال الفترة من 18/5/2024 وحتى يوم 27/6/2024.

تجرى الإختبارات بمعاهد معاونى الأمن (طرة بالقاهرة – البحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون" – مدينة 6 أكتوبر بالجيزة "طريق الواحات" – تأهيل الأفراد بسوهاج "حى الكوثر").

ونظراً للإقبال الشديد من المتقدمين فقد تقرر مد فتح باب التسجيل الإلكترونى على الموقع الرسمى للوزارة حتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024 .