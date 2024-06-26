مدير عام الزراعة بالشرقية: زراعة 47 ألف فدان بمحصول القطن لعام 2024

الشرقية- فتحية الديب

تعد محافظة الشرقية من أكبر محافظات الوجه البحرى فى زراعة محصول القطن لجودة أراضيها الطينة التى تناسب زراعة الذهب الأبيض فضلا عن مهارة الفلاح الشرقاوى فى زراعته.

ويقول المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تم زراعة 47 ألف فدان بمحصول القطن حتى اليوم، وذلك من إجمالى المستهدف زراعته لمحصول لموسم 2024، 55 ألف فدان بجميع زمام المحافظة موزعة ما بين ائتمان وإصلاح ومراقبات.

وعن أنواع البذور المزروعة بالشرقية، قال لـ"اليوم السابع" إن الصنف المزروع منذ عدة سنوات بالشرقية هو جيزة 94، الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 11 إلى 14 قنطارا، وسوف يتم زراعة صنف جيزة 97 هذا العام بمساحة تقارب من 9000 فدان بنطاق مراكز بلبيس ومنيا القمح والزقازيق والقنايات وديرب نجم كنوع من التجربة.

وأوضح أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار، ومنشأة أبوعمر والحسينية، منوهًا بأن هناك مساحات تزرع فى قطاع قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول فى قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون فى زراعة القطن.

وأكد أن بدء موسم زراعة القطن بمحافظة الشرقية، يتبعه انتشار والحام لجهاز الإرشاد والمكافحة ومديرى الجمعيات الزراعية للمرور على المزارع

وتوصيه باستخدام المبيد المقاوم للحشائش الموصى به، بعد الزراعة وقبل إجراء رى الزراعة للقضاء على الحشائش سواء عريضة أو متوسطة، ويحرص المهندسين الزراعيين بالمديرية، على التواجد مع المزارع لتنظيم عدد البذور فى الجورة ومسافة الزراعة فى كل جورة حتى لا تحدث كثافة عالية تضر بالتفريغ.