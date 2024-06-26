محطات مرتبطة بقضية سفاح التجمع الخامس قبل استئناف جلسات محاكمته.. تفاصيل

كتب إيهاب المهندس

لكل مجرم نهاية، ولكل عقل مظلم عقاب سيردعه في نهاية المطاف، هكذا كانت نهاية سفاح التجمع الخامس الذى قتل 3 سيدات، بعد تعذيبهن، ثم التخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة ومنها....

المحطة الأولى.. القبض على المتهم

بعد العثور على جثث لفتيات ملقاه على الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة والإسماعيلية، حددت الأجهزة الأمنية المتهم وتم القبض عليه في 24 مايو الماضي.

المحطة الثانية.. بيان النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة يوم 28 مايو الماضي بيان بالواقعة وبالجرائم التي ارتكبها المتهم في حق المجني عليهن.

المحطة الثالثة.. إحالة المتهم للجنايات

في 9 يونيو الجاري أحالت النيابة المتهم للجنايات بتهم القتل المقترن بحيازة المواد المخدرة، والاتجار في البشر.

المحطة الرابعة.. أولى الجلسات

في 12 يونيو الجاري نظر محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهم، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وأنكر المتهم الاتهامات المنسوبة له.

التهم الموجة للمتهم

- قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية.

- حيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها.

- الاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع

كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

اصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية.

امرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

ووقفت النيابة العامة على وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.