محافظ كفر الشيخ يكرم عددا من المتميزين من أبناء المحافظة بالمجلس التنفيذى

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من المتميزين فى مختلف القطاعات خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تقديرًا لهم ولتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء العام، وتحفيزهم على الإبداع والإبتكار، وتحسين مستوى الأداء فى مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تكريم عددًا من المتميزين فى مختلف القطاعات والإدارات الحكومية بالمحافظة، حيث تم تكريم أسرة الراحل اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، وتسلمها عنهم اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما تم تكريم اللاعبة سهيلة طه الصعيدى، الحاصلة على الميدالية البرونزية فى بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى البارالمبى بدولة المغرب، ومركز أول على مستوى جمهورية مصر العربية، والشيماء عباس محمد خطاب، الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية النموذجية، والطالبة صفاء رضا سعد أحمد، الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الملتقى الفكرى للطلاب الموهوبين للمرحلة الثانوية، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم أبنائها المتميزين فى جميع المجالات.