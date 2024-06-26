محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعداد للمسابقة الدولية للنوابغ فى حفظ القرآن

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الاستعدادات الخاصة بانطلاق المرحلة الثانية لمسابقة النوابغ الدولية لحفظ القرآن الكريم، والمقرر انطلاقها بمدينة شرم الشيخ برعاية محافظ جنوب سيناء، ووزير الأوقاف، ومشاركة العديد من حفظة القرآن الكريم حول العالم.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسي، مستشار المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية، ومديري إدارات الديوان العام المعنيين بالاستعدادات للمسابقة.

وذلك في إطار الاجتماعات الدورية المستمرة لمتابعة جميع الأنشطة والمشروعات الجارية علي أرض المحافظة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال الفترة من 25 حتى 28 يونيو الجاري، وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال الوفود المشاركة وتقديم كافة التسهيلات خلال فترة إقامتهم بالمدينة.