محافظ الشرقية يوجه رؤساء المراكز والمدن بإعلام للمواطنين بمواعيد تخفيف الأحمال

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة إعداد جدول زمني موضح به خطة تخفيف أحمال الكهرباء بكل قرية ومركز، ومدينة، وذلك لإعلام المواطنين بمواعيد قطع التيار الكهربي وإتاحة الفرصة لهم لاتخاذ التدابير الخاصة بحياتهم المعيشية، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، والتي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الحالة الفنية لمولدات الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة مع إجراء الصيانة العاجلة للمولدات المتعطلة لضمان حسن سير إنتظام العمل بكافة المحطات وتشغيلها بكامل طاقتها وخاصة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء وحتى لا تؤثر على جودة الخدمة المؤداه للمواطنين.

وخلال الإجتماع أصدر محافظ الشرقية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الغلق المقررة إعتباراً من أول يوليه القادم بكل حسم والتي تأتي في ضوء جهود ترشيد إستهلاك الكهرباء، وكذلك التنسيق مع شرطة المرافق لتكثيف حملات رفع الإشغالات والقضاء على ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإسراع في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء ومتابعة أعمال اللجان الفنية وتذليل كافة العقبات أمامها والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون لتتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على المواطنين أصحاب قطع الأراضي الفضاء وخاصة على الطرق السريعة الرابطة بين المراكز والمدن بتسويرها مع إعطائهم مهلة أسبوع للتنفيذ ، وذلك حتي لا تتحول لمقالب عشوائية تصلح مأوى للحشرات والحيوانات الضالة وتسبب خطراً داهماً على صحه وسلامة المواطنين ، مع تكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمتابعة هذا الموضوع وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الملتزمين.