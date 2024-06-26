محافظة القاهرة تبدأ تسكين سوق سوهاج للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بمصر الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بدء تسكين سوق سوهاج المخصص لبيع الخضار والفاكهة بمصر الجديدة بعدد (124) باكية.

وأكد نائب محافظ القاهرة أن السوق تم تصميمه بنظام المدرجات والغرض منه هو القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المتواجدين بالشارع وجمعهم داخل سوق حضاري بمنطقة مصر الجديدة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ويضم السوق عدد 124 باكية وهو مكون من دورين ويشمل دورات مياه، حيث تم تسكين دور وجار تسكين الدور الثاني ويستمر التسكين اليوم وغدا بحضور اللواء حسام لبيب رئيس الحي.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أنه تم تركيب أنظمة مراقبة بسوق سوهاج بمصر الجديدة، وكذلك أنظمة للحماية المدنية لحمايته من الحرائق، مشيرا إلى أن السوق سيقضي على ظاهرة الإشغالات فى الشوارع وتوفير بيئة آمنة للباعة الجائلين.

ومن المقرر أن يخلص سوق سوهاج بمصر الجديدة المناطق المحيطة به من الباعة الجائلين، حيث يحيط به شوارع سوهاج، وهارون الرشيد، وإسماعيل رمزي والكهف وأبو بكر الصديق، وأنشأ السوق عام 1976 وكان يحتوى على 82 باكية فقط وكان غير مخطط، ولم يتم تطويره لأكثر من 40 سنة حتى وصل لحالة متردية إنشائيا وبيئيا، خاصة أنه محاط بمنطقة سكنية كثيفة السكان.

وبدأت خطة تطويره عام 2015 ليتحول لسوق نموذجى يستوعب كافة الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة به ويمنع التكدس المرورى والإشغالات ومن المقرر إنشاء إتحاد شاغلين للسوق للحفاظ عليه من الإهمال، وتم تدعيم السوق بمنظومة حريق لتكون إنذار مبكر حال حدوث أى حريق، كما تم نشر منظومة مراقبة لمتابعة السوق.

وأوضح نائب المحافظ، أنه تم استحداث 6 مداخل لتسهيل عملية الدخول والخروج للسوق، لافتا إلى أن السوق سيتم تدعيمه بعمال للنظافة وأفراد للأمن، بجانب اتحاد شاغلى السوق للحفاظ عليه، وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك وروعى فيه أن يحقق المتطلبات البيئية والإجتماعية والإقتصادية.



جولة الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة



جانب من جولة الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة