"مجمع إعلام" سوهاج يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

سوهاج عمرو خلف

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، لحضور فعاليات احتفالية مجمع إعلام سوهاج التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تحت عنوان " 30 يونيو إرادة شعب .. ومسيرة وطن "، بحضور إيمان علي مدير مركز النيل للإعلام بسوهاج، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعدد من القيادات التنفيذية، والشخصيات العامة.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم أعقبها فيلم تسجيلي عن ثورة 30 يونيو، كما تحدث ممثلو الأوقاف، والتربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، حول ثورة 30 يونيو ومكتسباتها، واختتم الاحتفال ببعض الفقرات الفنية لقصر ثقافة سوهاج.

