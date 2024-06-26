مادة قانونية تسمح لرئيس المحكمة بنظر قضية سفاح التجمع بجلسة سرية

كتب أحمد إسماعيل

عقب طلب النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة بعقد جلسة محاكمة سفاح التجمع الخامس ، فى اتهامه بقتل 3 سيدات، المقترنة بجرائم إحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطى والإتجار بالبشر، لجلسة 16 يوليو لفض الأحراز فى جلسة سرية حفاظا على خدش الحياء العام، نستعرض فى السطور التالية مادة قانونية تستخدمها المحكمة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لعقد الجلسة سرية.

المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتيح للمحكمة عقد جلسات الدعوى أو بعضها فى جلسة سرية، أو منع فئة معينة من حضورها، حسبما تقتضيه المصلحة والنظام العام.

وشهدت الجلسة الماضية عدد من المشاهد، منها انكر السفاح لارتكابه للجرائم المنسوبة اليه، ومشهد ظهور السفاح وسط حراسة أمنية مشددة فى تمام الساعة الثانية و 45 دقيقة ظهرا، وإيداعه فى قفص الاتهام، مرتديا ملابس السجن البيضاء المكونة من تيشيرت أبيض وبنطال أبيض وحذاء اسود، وظهرت عليه علامات الإرهاق الشديد والتوتر فور دخوله قفص الاتهام ورويته للحاضرين بالجلسة.



