كينيا تعلن حالة الطوارئ وسط احتجاجات شعبية ضد الحكومة

وكالات

أعلن السكرتير الأول للدفاع في كينيا عدن بارى دوالا، حالة الطوارئ في البلاد وسط انطلاق احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال دوالا في بيان رسمي نقلته الجريدة الرسمية للحكومة الكينية "Kenya Gazette": " تم نشر قوات الدفاع الكينية في 25 يونيو 2024 لدعم الشرطة فيما يتعلق بحالة الطوارئ الأمنية الناجمة عن الاحتجاجات العنيفة المستمرة في جميع أنحاء البلاد، ما تسبب بتدمير البنية التحتية".

وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون الثلاثاء في نيروبى قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني في بتاريخ اليوم 25 يونيو.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو استعداده للتواصل مع آلاف المتظاهرين الشباب، مشيدا بسلمية التحرك.

وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بهدف تفريق المتظاهرين بالقرب من البرلمان.

ودافعت إدارة الرئيس روتو عن خطتها لفرض ضرائب جديدة تعتبرها ضرورية للدولة المثقلة بالديون.

وأكد روتو أن الخطة تتضمن تدابير لمكافحة البطالة في صفوف الشباب وتسهيل الوصول إلى مستوى تعليم أفضل.

وسجلت كينيا تضخما على أساس سنوي بلغ 5,1 بالمئة في مايو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,2 بالمئة والوقود بنسبة 7,8 بالمئة، وفقا للبنك المركزي.

ويعيش ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51,5 مليون نسمة تحت خط الفقر.