قنوات المتحدة الإخبارية.. جودة عالمية بعقول مصرية.. إنفوجراف

استطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تأسيس 3 قنوات إخبارية محلية وإقليمية منذ نشأتها، (إكسترا - إكسترا لايف - القاهرة الإخبارية).
يعمل بتلك القنوات أكثر من 130 مذيعا ومقدم برامج مصريا، منهم 70 من المواهب الشابة الصاعدة.
استطاعات قناة القاهرة الإخبارية أن تتواجد على خريطة القنوات الإخبارية العالمية في وقت قياسي، وتمتلك شبكة مراسلين في 42 دولة.
القنوات الإخبارية.. جودة عالمية
القنوات الإخبارية.. جودة عالمية
- بها 3 مكاتب خارجية (واشنطن - لندن - بيروت)
- يعمل بالقطاع أكثر من 1500 عامل.
- فتح السوق لأكثر من 50 شركة متنوعة.
- الارتقاء بجودة المحتوى المقدم ليكون طبقاً للمعايير العالمية.