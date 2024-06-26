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قنوات المتحدة الإخبارية.. جودة عالمية بعقول مصرية.. إنفوجراف

الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:38 م
قنوات المتحدة الإخبارية.. جودة عالمية بعقول مصرية.. إنفوجراف القنوات الإخبارية

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استطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تأسيس 3 قنوات إخبارية محلية وإقليمية منذ نشأتها، (إكسترا - إكسترا لايف - القاهرة الإخبارية).

⁠يعمل بتلك القنوات أكثر من 130 مذيعا ومقدم برامج مصريا، منهم 70 من المواهب الشابة الصاعدة.


⁠استطاعات قناة القاهرة الإخبارية أن تتواجد على خريطة القنوات الإخبارية العالمية في وقت قياسي، وتمتلك ⁠شبكة مراسلين في 42 دولة.

القنوات الإخبارية.. جودة عالمية
القنوات الإخبارية.. جودة عالمية
 
القنوات الإخبارية.. جودة عالمية١
القنوات الإخبارية.. جودة عالمية
 
 

- بها ⁠3 مكاتب خارجية (واشنطن - لندن - بيروت)
- ⁠يعمل بالقطاع أكثر من 1500 عامل.
- ⁠فتح السوق لأكثر من 50 شركة متنوعة.
- ⁠الارتقاء بجودة المحتوى المقدم ليكون طبقاً للمعايير العالمية.







القنوات الإخبارية

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إكسترا لايف

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المتحدة تصنع الوعى

المتحدة للخدمات الإعلامية



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