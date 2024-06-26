قرار جديد صادر بشأن متهم روج لبيع الشهادات المزورة على الـ"فيس بوك"

كتبت أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بإدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية واستغلاله للصفحة فى النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين تورط المتهم في إدارة صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وممارسة نشاط إجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، وتمكن خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وألقي القبض علي شخص متهم لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بالترويج لشهادات جامعية بمقابل مبالغ مالية.

وضبط بحوزة المتهم (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بأختام منسوبة لجامعات وكليات مختلفة "مزورة" – طابعة ألوان – جهاز حاسب آلى – عدد 4 أختام "مقلدة").