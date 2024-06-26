قاتل زوجته فى بولاق الدكرور: ماحستش بنفسى وضربتها بسكين المطبخ

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

كشف المتهم بقتل زوجته فى بولاق الدكرور، تفاصيل ارتكابه الجريمة، واعترف أمام رجال المباحث بنشوب مشادة كلامية بينهما، بسبب خلافات أسرية، مما أصابه بالغضب، ولم يتمالك نفسه، وأمسك بسكين المطبخ، وسدد لها طعنة أنهت حياتها.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية شرح خلالها كيفية ارتكابه الجريمة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها، وباشرت التحقيق.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في بولاق الدكرور، وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الحادث، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.