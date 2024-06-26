فصل الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة فى عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم بناء على إخطار من هندسة كهرباء شرق المنصورة بأنه سيتم فصل التيار الكهربي؛ لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الاستاد يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يونيو الجارى من الساعة السادسة صباحا، وحتى التاسعة صباحا من نفس اليوم وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق التى سيتم فصل التيار الكهربى عنها هي: التأمين الصحى بسندوب - مستشفى المنصورة الدولى - مجمع المحاكم - شارع الأتوبيس الجديد - وجزء من عزبة الشال - خلف سجن المنصورة بعزبة عقل - شارع الجامع مدينة السلام - منطقة شل أوت - مبنى القيادة والتحكم - مطحن الطويل - مضرب بهرند - محطة مجارى شرق - تقسيم الشئون الاجتماعية - مدينة مبارك بالكامل.

وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.