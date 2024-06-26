غلق وتشميع 6 منشآت صحية ومحلات بدون ترخيص بدمياط الجديدة

دمياط معتز الشربيني

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهازتنميةمدينة دمياط الجديدة ، أنه في ضوء توجيهات أ.د.م عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

نفذت اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز ، من إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل والشئون القانونية وإيرادات المياه بالجهاز ، بالإشتراك مع شرطة التعمير ، وهندسةكهرباء دمياط الجديدة ، وإدارةالعلاج الحر بدمياط، بشن حملة لتنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للعيادات والمعامل الطبية لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية ، بنطاق الأحياء (الثاني والثالث والرابع) والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية بدون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة ، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت.

محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.

مضيفا أن من يقوم بفض"الجمع" الأحمر ، يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله طبقا للقانون رقم 415 لسنة 1954 م بشأن مزاولة مهنة الطب والقانون رقم ( 51 ) لسنة 1981 م بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات المنفذة لهما وتعديلاتهما.

وفى السياق ذاته ، تم عمل غلق وتشميع لمحلات تعمل بدون ترخيص بالمنطقة المركزية بالمدينة ، وتم فصل المرافق عن تلك المحلات ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف.

الجدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز ، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق ، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.



وقال رئيس الجهاز، إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضارى والجمالى.

مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين ، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين ، مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص ، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

مضيفا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار الـ(24) ساعة، لإبطال كل محاولات انتشار العشوائية ، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.