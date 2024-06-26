غلق وتشميع ورش مخالفة لمواعيد الغلق وتسبب إزعاجا للمواطنين بالبدرشين

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة غلق وتشميع 3 ورش داخل الكتلة السكنية بشارع بورسعيد قبل مدخل طريق ميت رهينه وورشة بشارع عباس عنانى بمركز ومدينة البدرشين، وتحرير أربعة محاضر لمخالفتهم مواعيد الغلق وتسببهم في إزعاج المواطنين على مدار اليوم.

وتكثف المحافظة حملاتها مفاجئة اليومية نطاق الأحياء والمراكز والمدن لغلق الورش غير الملتزمة بـمواعيد الغلق، والتي تمارس أنشطة تصدر عنها ضوضاء ولا تلتزم باشتراطات الحماية المدنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات والمتابعة الدورية لمنع تكرر المخالفات، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

ونبه على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.



