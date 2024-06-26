طفرة فى قطاع الصحة بالغربية.. مستشفى السنطة الجديد صرح طبى كبير.. صور

الغربية محمد طارق

مشروعات عملاقة يتم تنفيذها داخل مراكز ومدن محافظة الغربية، وخاصة فى مجال الصحة حيث يتم تطوير العديد من المستشفيات بالمراكز والتى تقدم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، فضلا عن إنشاء المستشفيات الجديدة على مساحات كبيرة لتخدم أكبر عدد من المواطنين.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" أعمال إنشاء مستشفى السنطة المركزي بمدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية، والتى تعد أحد أكبر المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الصحة، حيث يتم العمل على قدم وساق الإنتهاء منها وتجهيزها بأفضل المعدات الطبية خلال الفترة القادمة.

وقال محمد فتوح أحد أهالى السنطة لـ"اليوم السابع" إن مستشفى السنطة المركزى الجديد صرح كبير سيخدم كافة المراكز والمدن المجاورة وقرى المركز، التى كانت تحتاج إلى خدمة طبية على أعلى مستوى وعدم التنقل بين مستشفيات المحافظة، موضحًا أن المستشفى القديم كانت تقدم الخدمات الطبية ولكن بسعة أسرة لا يكفى إعداد المواطنين الأمر الذى كان يحتاج إلى إنشاء مستشفى مركزي.

ومن جانبه أكدت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، أن العمل داخل مستشفى السنطة المركزى الجديدة يسير على قدم وساق للإنتهاء منها وتقديم أفضل خدمة طبية فى القطاع الصحى بالمركز والمدينة، وذلك بمتابعة دورية للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأضافت رئيس المدينة فى تصريحات لها، أن المستشفى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى أكثر من 90%، وجارى العمل على الإنتهاء من باقى الأعمال بواسطة الشركة المنفذة، مشيرة إلى أن هذا الصرح الطبى الكبير سيفيد المواطنين فى كافة المراكز المجاورة وليس مركز السنطة فقط.



وأوضحت أن مستشفى السنطة المركزى يتم إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام "العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوى، العلاج الطبيعى، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، أطفال، غرف عزل.

أعمال التشطيب



المستشفي



المسشتفي من الداخل



تشطيب مستشفي السنطة



مستشفي السنطة الجديد



