ضبط لحوم ودواجن فاسدة ومبيدات محظور تداولها بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم، وجميع المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بسيون.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي شاركت فيها و مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً ، تمكنت من ضبط 22.5 كيلو لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي، و120 كيلو مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالاسواق ومجهولة المصدر.



كما تم تحرير 28 محضر بأسواق ومحال شهيرة بمركز ومدينة بسيون .

حيث قامت مديرية الطب البيطري بضبط 11.5 كيلو كبده مستورده مجمده مشتبه في صلاحيتها بمحل بيع لحوم مجمدة شهير ببسيون، 11 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى بمحل دواجن بمدينة بسيون.

وقامت مديرية التموين بضبط 120 عبوه مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالاسواق ومجهولة المصدر بإجمالي بالاضافة الى تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الاسعار

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 11 محضر مخالفة القرار و96 محضر نقص اشتراطات صحية و 5محاضر مخالفة القرار 97عدم وجود شهادة صحية و إخطار لمجلس المدينة لغلق إدارى نقص في اشتراطات صحية وعدم وجود تراخيص.

و قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .