ضبط ربع طن دواجن غير صالحة للاستهلاك وتحرير 34 محضرا فى حملة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، مديرية الطب البيطري.

ففي مركز ومدينة فايد، أسفرت الحملة عن ضبط ربع طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بعرض تدويرها وإعطائها تواريخ صلاحية حديثة بهدف الغش والتدليس، هذا بالإضافة لضبط ربع طن سكر ناقص الوزن.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 34مخالفة منها محضر بيع سجائر بأزيد من السعر، 4 محاضر عدم الإعلان عن المخازن، محضر لعرض لحوم مكشوفة، 13محضر عدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية، 15 محضر عدم حمل شهادة صحية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.