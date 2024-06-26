شخصيات خلدها التاريخ فى متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة مركز ومتحف المخطوطات التابعة لقطاع التواصل الثقافي مجموعة من المحاضرات وورش العمل للأطفال وطلبة المدارس، من سن 9 سنوات إلى 12 سنة، تحت عنوان: "شخصيات خلدها التاريخ"، في الفترة من 2 يوليو إلى 27 أغسطس 2024.

تهدف المحاضرات إلى تعريف الطلبة بتاريخ نشأة مكتبة الإسكندرية القديمة وأهم الشخصيات التي ساهمت في بنائها وازدهارها، وكذلك عرض لشخصيات أبرز العلماء العرب الذين ساهموا في ازدهار العصر الذهبي الإسلامي في مجالات علمية مختلفة، إلى جانب عرض فيديو تعليمي يحتوي على أهم الاختراعات والاكتشافات العربية.

يتم الحجز من خلال الموقع الإليكتروني بأسبقية التسجيل ، وسوف يتم تأكيد الحجز عن طريق الاتصال بالمشتركين.