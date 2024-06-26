سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 26-6-2024 بالبنوك المصرية

كتبت مروة الغول

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.26جنيه للشراء، و13.28جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.36جنيه للشراء، و13.28جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.26جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.36جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.29جنيه للشراء.

13.30جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.36جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.33جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.



