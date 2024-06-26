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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 26-6-2024

الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:28 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 26-6-2024 الريال السعودى - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-6-2024، بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.88 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.88  جنيه للشراء.

12.91  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.88 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.88  جنيه للشراء.

12.91  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.82 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.56 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.82  جنيه للشراء.

12.92  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.83 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.


 







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سعر الريال السعودى

سعر صرف الريال السعودى




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