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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى.. العملة الأمريكية تتراجع 35 قرشا

الأربعاء، 26 يونيو 2024 06:43 م
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى.. العملة الأمريكية تتراجع 35 قرشا الدولار
كتب - إسلام سعيد

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شهد سعر الدولار في السوق المصرية مقابل الجنيه تحرك ملحوظ نحو الهبوط خلال الساعات القليلة الماضية، ليهبط الدولار في البنك الأهلي من 48.43 جنيه للبيع ليسجل 48.08 جنيها بانخفاض 35 قرش تقريباً وسجل الدولار هبوط في كافة البنوك.


سعر الدولار في مصر الآن بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء سجل 48.09 جنيها للبيع وهو أعلى سعر سجله الدولار في البنوك بختام التعاملات اليومية، في المقابل سجل أعلى سعر للشراء الدولار 47.99 جنيها.

 

سعر الدولار في البنك المركزى المصري
 

47.99 جنيه للشراء.

48.13 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.05 جنيه للشراء.

48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

47.98 جنيه للشراء.
48.08 جنيه للبيع.







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