رفع 1300 حالة إشغال ومصادرة مركبات توك توك مخالفة خلال حملة بالطالبية

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ حي الطالبية حملات مكبرة بشوارع ترسا والمطبعة وفيصل والمريوطية، لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 1300 حالة تعدٍ على الطريق العام وإشغال للمحال والمقاهي، وضبط ومصادرة عدد من مركبات التوك توك للسير بالمخالفة في الشوارع الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى إزالة جمالون مخالف في المهد بالقطاع الجنوبي للحي.

وفي سياق متصل، أعلنت المحافظة شن حي الهرم حملة بطريق المريوطية الغربي وشارع الملك فيصل والهرم الرئيسي على مدار يومين، لرفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام التابعة للمحال والمقاهي، مؤكدة مساهمة الحملة في تحقيق الانضباط بالطريق.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال والباعة الجائلين على الطريق العام، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات والمتابعة الدورية لمنع تكرر المخالفات، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.