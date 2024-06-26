رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على طالبة تعرضت لوعكة صحية فى الامتحانات

كتب لؤى على

تفقد اليوم الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة فتيات أرض الجنينة التابعة لمنطقة القاهرة الأزهرية، واطمأن على سير الامتحانات بانضباط وهدوء، وتأكد من ملاءمة ومستوى الأسئلة من خلال حديثه مع الطالبات.

خلال الجولة، أبدى اهتمامًا خاصًا بحالة طالبة تعرضت لوعكة صحية أثناء الامتحان، حيث كانت تحت رعاية الطبيبة المكلفة من وزارة الصحة بمتابعة اللجنة، و تأكد من سلامة الطالبة وعدم وجود أي معوقات لاستكمال امتحانها.

كما ناقش عددًا من الطالبات بعد انتهاء الامتحان، حيث استمع إلى آرائهن واستفساراتهن، مؤكدًا أن هدف الجميع في المنظومة هو خدمتهن وتوفير الأجواء الملائمة لتمكينهن من أداء الامتحانات بسهولة ويسر، واختتم اللقاء بتمني التوفيق لجميع الطالبات.

رافقه خلال الزيارة الدكتورة دعاء صبري، عضو المكتب الفني لرئيس القطاع وعضو لجنة المتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

بعد انتهاء الجولة الميدانية، استكمل فضيلته المتابعة من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، يرافقة الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، حيث اطمأن على سير الامتحانات في عدد من المناطق الأزهرية من خلال تقارير لجان المتابعة، وأعضاء المتابعة الميدانية من قطاع المناطق الأزهرية بمختلف المناطق.



