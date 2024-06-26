رئيس جامعة المنصورة يكرم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقات الدولية

الدقهلية - سارة الباز

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة خلال انعقاد جلسة مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقات الدولية، حيث تم تكريم الدكتورة عبير توكل، الأستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم، ومدير وحدة الابتكارات التكنولوجية، ومدير فرع أكاديمية هواوى بكلية الهندسة؛ لما قدمته من مجهود كبير ومتميز للطلاب المتسابقين، ودعمهم فى كل الخطوات، والتفاصيل على مدار مسابقة هواوى لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية خلال مراحلها المتعددة داخل وخارج مصر.

وتم تكريم كل من: الطالب أمير محمد شتية بقسم هندسة الميكاترونيكس بكلية الهندسة جامعة المنصورة؛ لحصول فريقه على المركز الأول فى مجال الخدمات السحابية، والطالب أحمد محمد الشرقاوى بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم بكلية الهندسة جامعة المنصورة؛ لحصول فريقه على المركز الأول فى مجال الحوسبة السحابية فى مسابقة هواوى لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية بمدينة شين زين بدولة الصين للعام 2023 - 2024.

كما تكريم الطالب عادل عوض بكلية التجارة، لاعب منتخب مصر من ذوى الهمم للكاراتيه، لفوزه بالمركز الثالث، والميدالية البرونزية خلال المنافسات النهائية لبطولة العالم المقامة في بودابست بالمجر.

وأكد خاطر على أن جامعة المنصورة تعمل دائما على تحقيق رؤية الدولة المصرية، بتقديم كل أوجه الدعم لجميع مواهب الطلاب فى مختلف المجالات؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين، فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، لافتا إلى أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، وتنمية المواهب وتذليل كل العقبات لمشاركتهم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بالصورة اللائقة بجامعة المنصورة العريقة لبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة.

وأضاف أن شباب مصر وجامعة المنصورة قادرون على تحقيق التميز وإعلاء اسم مصر فى المحافل الدولية، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه من مراكز أولى على مستوى العالم يؤكد قوة الإرادة المصرية فى تحقيق التميز والإبداع فى شتى المجالات، كما أنهم يمثلون فخرًا للجامعة وللوطن، وإنجازاتهم تؤكد أن مصر تمتلك ثروة بشرية من الكفاءات والمواهب الإبداعية.