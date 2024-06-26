اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:53 م
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دير الأمير تادرس الشطبي للراهبات يصدر توضيحًا بشأن طالبة الرهبنة

الأربعاء، 26 يونيو 2024 04:43 م
دير الأمير تادرس الشطبي للراهبات يصدر توضيحًا بشأن طالبة الرهبنة دير الأمير تادرس الشطبى للراهبات بحارة الروم
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت تاماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبى للراهبات بحارة الروم أنه بعد تداول بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى معلومات وآراء بخصوص إحدى طالبات الرهبنة السابقات بالدير، يوضح الدير أن طالبة الرهبنة المقصودة كانت قد التحقت بالدير يوم 1 يونيو 2017 لبدء فترة الاختبار الرهبانى وفقا لما هو متعارف عليه فى تقاليد الرهبنة القبطية.

وأوضحت رئيسة الدير في بيان لها أنه تبين وبعد إجراء تلك الاختبارات، ولمدة كافية أن الحياة الرهبانية لا تناسب هذه الابنة، وأبلغها الدير بالقرار بكل وضوح، وبناء عليه غادرت الدير فى هدوء يوم 17 مارس 2023 وحرصت بعد خروجها من الدير، على متابعتها للاطمئنان عليها ولدعمها ومساندتها لحين تدبير أمورها المستقبلية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على خلاصها واستقرار حياتها، مختتمة البيان أن الدير يرجو من الجميع تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء المغالطات والإدعاءات التي تخالف الحقيقة وأمانة القول.

دير الأمير تادرس الشاطبى
دير الأمير تادرس الشاطبى

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير الامير تادرس الشاطبى

حاره الروم



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