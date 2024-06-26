حل امتحان الفرنساوى 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك كاملة

كتبت - مرام محمد

يتساءل طلاب وطالبات الثانوية العامة عن إجابات امتحان مادة اللغة الفرنسية، الذى عقد أمس الثلاثاء 25 يونيو 2024، إذ أدى طلاب الشعبة العلمية والأدبية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وشملت "الفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية كلغة ثانية"، فى ثانى أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى 2023/ 2024 بالمواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وأكد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحان مادة اللغة الفرنسية، ويبلغ عددهم 586750 طالبا وطالبة، أن معظم أسئلة امتحان اللغة الثانية فى الفرنساوى مباشرة عدا جزئيات بسيطة تحتاج للتفكير وللطالب المتميز، موضحين أن جزئيات الأسئلة تخاطب المستويات العقلية البسيطة ووأضحة فى صياغتها وغير معقدة، إذ تضمن الامتحان 31 سؤالًا، منها 29 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى.

وينشر "اليوم السابع" فى السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسي.

1- les achats

2- en voiture

3- la viande

4- <<< Viandes >>

5- à la maison

6- gourmand

7- un voyage

8- faire du bateau

9- des photos

10- sportif

11- à la gare

12- une semaine

13- Ça te dit de regarder un film policier?

14- Je vais au rayon <«<Produits céréaliers

15- J’ai beaucoup de travail

16- Un vélo et des baskets

17- Parce que j'ai faim

18- Je me promène à cheval

19- personne

20- sympas

‏21- Qu’est-ce qu’

22- notre

23- du

24- Non

25- ells

26- cette

27- en

28- nous

29- se sont promenés

يأتى ذلك ضمن الخدمات التى يقدمها اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة، إذ يستعين بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم، لتقديم جرعة مكثفة وشاملة يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات، كما يقدم نماذج لأسئلة الامتحانات والأسئلة المتوقعة بامتحانات آخر العام.

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ووفقًا لجدول الامتحانات، انطلقت امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية يوم السبت الماضى الموافق 22 يونيو، بمادة اللغة العربية، وأدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدى الطلاب يوم السبت 29 يونيو امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.