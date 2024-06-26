حكاية محاكمة شقيق كهربا بتهمة التعدى على رضا البحراوى.. التفاصيل

كتب إيهاب المهندس

تتواصل تفاصيل واقعة شقيق محمود كهربا لاعب الأهلي والفنان رضا البحراوى، بعدما حرر الفنان رضا البحراوي محضرًا ضد شقيق كهربا و2 آخرين اتهمهم فيه بالتعدي عليه وتكسير سيارته فى لحظة غضب من الأخير.

وتحول محضر الفنان رضا البحراوي ضد شقيق كهربا إلى قضية، والتى كانت أولى جلساتها يوم الأحد الماضى، وتم تأجيل القضية لجلسة 7 يوليو المقبل لاستكمال المحاكمة.

ومرت الواقعة بمجموعة من المحطات منها...

ــ في 11 يونيو الجاري حرر الفنان رضا البحراوي محضر ضد شقيق كهربا و2 آخرين يتهمهم بالتعدي عليه، وعلى الفور تم ضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق.

ــ أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع معاينة مكان الحادث.

ــ قاضي المعارضات أمر بتجديد حبس المتهمين 15 يوما بتهمة التعدي على البحراوي.

ــ نظرت محكمة جنح المعادي يوم 23 يونيو الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمين، واستمعت لطلبات الدفاع.

وكشفت التحريات أن رضا البحراوي كان يحيي حفلًا بإحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق محمود كهربا، وتبين أن سبب المشاجر أنه أثناء دخول شقيق اللاعب لم يلق المطرب رضا البحراوي التحية له أثناء دخوله، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتعدى.

وكان مطرب المهرجانات رضا البحراوي، حرر محضرًا داخل قسم شرطة المعادي ضد شقيق كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم وشخصين آخرين بصحبته.