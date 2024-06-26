جامعة المنوفية تتقدم 250 مركزا فى تصنيف "US News" على المستوى العالمى

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن مؤسسة "US News" وهى مؤسسة رائدة فى توفير التحليلات والتصنيفات التعليمية، أعلنت عن تصنيف أفضل الجامعات العالمية لعام 2024 من خلال موقعها الإلكترونى https://www.usnews.com/ حيث جاءت جامعة المنوفية فى المركز 687 على المستوىالعالمى بتقدم 250 مركز ا عن تصنيف العام الماضى2023 .

وأضاف الدكتور أحمد القاصد، أن جامعة المنوفية تقدمت هذا العام فى ترتيبها على مستوى الجامعات الإفريقية عن العام الماضى 2023 حيث جاء ترتيبها فى المرتبة 25 بينما حصلت الجامعة على المركز 13على مستوى الجامعات المصرية.

وأعرب القاصد عن سعادته بتحقيق الجامعة تقدما جديدا فى التصنيفات الدولية مؤكدا على حرص الجامعة على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية الذى يعُد من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.

ولفت القاصد، إلى أن ترتيب الجامعة فى التخصصات الرئيسية بالتصنيف جاء كالآتى فى تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية (Electrical and Electronic Engineering) المركز 250 .

وفى تخصص الطب السريرى (Clinical Medicine) المركز 985 .

وفى تخصص علوم الحاسب (Computer Science) المركز 428 .

بينما تخصص الهندسة (Engineering) المركز 348 .

وتخصص علوم المواد (Materials Science) المركز 663 .

وتخصص الكيمياء (Chemistry) المركز 734

وفى تخصص الفيزياء (Physics) المركز 547 .

وأوضح الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن التصنيف "US New " من أهم التصنيفات العالميه التى تهتم بشكل أساسى بالبحث العلمى المنشور عالميا حيث يستند التصنيف على عدة معايير، ترتكز فى الأساس على النجاح الأكاديمى للجامعات، بما فى ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولى، ومنح درجة الدكتوراه، والإصدارات المطبوعة، والكتب، والمؤتمرات، وتأثير الاقتباس المعيارى، وإجمالى عدد مرات الاستشهاد بها كمصدر، والتعاون الدولى، والمساهمة فى أفضل الأوراق البحثية المستشهد به.