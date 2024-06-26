تونس: العلاقات التجارية مع تركيا ترتكز على الربط بين التجارة والاستثمار بالتنمية المستدامة

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أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كلثوم بن رجب، أن العلاقات التجارية بين تونس وتركيا ترتكز على مقاربة جديدة وهي الربط بين التجارة بالاستثمار والاستثمار بالتنمية المستدامة مع التعويل على الاستثمارات المباشرة خاصة في قطاعات ذات طاقة تشغيلية عالية وقيمة مضافة.

وأشارت بن رجب - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الثلاثاء، بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عقب اللقاء الثاني التونسي التركي للاستثمار والأعمال - إلى أن تعديل اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا الذي صادقت عليها الحكومة 4 ديسمبر 2023، تهدف إلى الربط بين التجارة والاستثمار مما أدى إلى إقرار تكوين منتدى الأعمال والشراكة التونسي التركي.

وأضافت أن منتدى الأعمال والشراكة التونسي التركي سيجتمع سنويًا لدفع الاستثمارات، موضحة أن هذا اللقاء يندرج في إطار متابعة ما تم الاتفاق حوله خلال الاجتماع الأول لهذا المنتدى الذي انعقد يوم 5 يونيو الجاري بإسطنبول، مؤكدة أن المنتدى يحدد مجالات الاستثمار الخاص في البلدين بدعم من الهياكل الحكومية، لافتة إلى أن النسيج والجلود، والحديد الصلب، وصناعة السفن، والصناعات الغذائية تعد الدفعة الأولى للقطاعات التي تستقطب الاستثمار التركي بتونس.

من جانبه، قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إن حجم الاستثمارات التركية في تونس يتجاوز الـ 700 مليون دولار، حيث تعمل تركيا على تطوير حجم التبادل التجاري مع تونس ليبلغ 3 مليارات دولار مقابل 6ر1 مليار دولار حاليًا، وذلك من خلال تطوير قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والبناء والخدمات.

وأكد الوزير التركي التزام الحكومتين بدعم القطاع الخاص وإيجاد حلول لكافة العراقيل بهدف إرساء شراكة جديدة ترتكز على تطوير التجارة والاستثمارات في البلدين، من خلال تكثيف اللقاءات المتبادلة في مختلف المجالات، مضيفًا أن تركيا تسعى إلى تتويج العلاقات السياسية الجيدة التي تربطها بتونس من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح أن التعاون كان وثيقًا بين البلدين خلال الـ20 سنة الفارطة، مذكرًا باستكمال العديد من الاتفاقيات على غرار التبادل التجاري الحر بين تركيا وتونس وحماية وتشجيع الاستثمارات بالتبادل بين البلدين إلى جانب اتفاقية منع الازدواج الضريبي.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة ثابت، في وقت سابق، حول إعداد زيارة قريبة إلى اسطنبول لعقد اجتماع يتعلق بتحديد خريطة طريق لمختلف الاستثمارات.