اليوم السابع
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تفاصيل إقامة دعوى تعويض بقيمة 5 ملايين جنيه ضد إمام عاشور.. انفوجراف

الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:42 ص
تفاصيل إقامة دعوى تعويض بقيمة 5 ملايين جنيه ضد إمام عاشور.. انفوجراف دعوى تعويض من امام عاشور
كتب أحمد إسماعيل

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أقام دفاع فرد الأمن المجنى عليه فى واقعة إمام عاشور لاعب نادى الأهلى، خلال اقتحامه مول تجارى بالشيخ زايد، دعوى مدنية، وطالب بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به جراء الاعتداء عليه وذلك أمام محكمة جنح أول زايد بالجيزة، وذلك فى الدعوى التى قيدت برقم 2684 لعام 2024، وطالب فيها دفاع المجنى عليه بتعويض مدنى بقيمة 5 ملايين جنيه.

تفاصيل دعوى التعويض


قال على فايز محامى فرد الأمن المجنى عليه إن موكله تعرض للضرب الوحشى والاعتداء على حقوق الجسد، واعتداء على رجل أمن أثناء أداء عمله، بالإضافة إلى سلسلة من الشتائم واللعنات واستعراض القوة، وأكد الدفاع أن كل الوقائع والاتهامات مُسجلة وموثقة بالكاميرات.

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