تعليم شمال سيناء: انتظام سير امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين دون بلاغات

العريش - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للمكفوفين، لم تتلقَ أي بلاغات حتى الآن، وجرى تأكيد انتظام حضور الطلاب لأداء الامتحانات.



وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، خلال متابعته لسير امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين من داخل غرفة العمليات، أن الطلاب يؤدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى) للدور الأول للعام الدراسي 2023/2024 بكل انتظام ويسر.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، وجاء جدول طلاب الثانوية العامة المكفوفين كالتالى: يؤدى الطلاب 26 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، و1 يوليو الجغرافيا ورقة أولى و3 يوليو الجغرافيا ورقة ثانية والسبت 6 يوليو الفلسفة والمنطق و8 يوليو اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية ويوم 11 يوليو امتحان علم النفس، والسبت 13 يوليو التاريخ ورقة أولى والاثنين 15 يوليو التاريخ ورقة ثانية والأربعاء 17 يوليو الاقتصاد والسبت 20 يوليو الإحصاء.



