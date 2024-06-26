اليوم السابع
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تعرف على على مواعيد زراعة البطاطا الحلوة فى مصر

الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:00 ص
تعرف على على مواعيد زراعة البطاطا الحلوة فى مصر زراعة البطاطا
كتبت أسماء نصار

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تحتاج زراعة البطاطا الحلوة إلى معاملة خاصة وجو مناسب منذ بدء عملية الزراعة وحتى مراحل النمو، فاختيار التقاوى والتربة المناسبة للزراعة واتباع ارشادات التسميد ومكافحة الآفات ينعكس على حجم الانتاج.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول محصول البطاطا الحلوة، وفقًا للادارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة:

‎1- تبدأ زراعة عقل أو شتلات البطاطا فى الوجه القبلى من منتصف مارس، وفى الوجه البحرى من أول مايو حتى يونيو، وأفضل مواعيد للزراعة شهر ابريل.

‎2- يحتاج الفدان إلى 25000 شتلة.
‎3- تتم زراعة العقل فى وجود الماء وذلك على الثلث العلوى من الخط على مسافة 25-30 سم اذا كان الغرض من الزراعة الحصول على درنات كبيرة، أما إذا كان الغرض هو الحصول على درنات صغيرة متوسطة فتكون المسافات من 15-20 سم على أن يدفن نصف طول العقلة بحيث يكون برعمين فوق الأرض على الريشة البحرية، وفى حالة الشتلات يتم تقليم الجذور ثم تزرع بدفن الحذر مع جزء من الساق ويجب تقليم جزء من الأوراق الموجودة على الشتلة قبل زراعتها.

‎4- تروى النباتات المنزرعة الرية الاولى بعد 3 أسابيع حتى تتمكن النباتات من تكوين مجموع جذرى قوى ومتشعب بعدها يكون الرى خفيف ومتكرر لتظل الرطوبة فى الطبقة السطحية فلا تتعمق الجذور.

‎5- يصل محصول البطاطا إلى تمام النضج بعد حوالى 5 أشهر ونصف من الزراعة ويعرف تمام النضج بخدش بعض الدرنات فإذا جف مكان الخدش سريعًا دل ذلك على نصج المحصول.







البطاطا

زراعة البطاطا

محصول البطاطا

حصاد البطاطا



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