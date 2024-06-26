اليوم السابع
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تعرف على خطوات استخراج تراخيص سيارات تجارية إلكترونيا

الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:00 ص
تعرف على خطوات استخراج تراخيص سيارات تجارية إلكترونيا بوابة مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حددت بوابة مرور مصر الإلكترونية ، إجراءات الحصول على ترخيص سيارة تجارية "عربيات النقل الخاصة بالشركات أو المصانع أو المدارس" من المرور ، بشكل إلكترونى، وحدد مجموعة من الأوراق والشروط، ومنها:

- إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له (بطاقة الرقم القومى).

- ما يفيد القيد بالسجل التجارى وكذا رخصة المحل.

- وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبات.

- نموذج 251 مرور.

وأجاز القانون منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاول صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدًا بهذه الصفـة بالسجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقًا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير واستخدامات اللوحات التجارية انتقال المركبة من مقر الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى وتجربة المركبة بعد إصلاحها أو أمام المشترى، وانتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص أو من قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص.

 







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