اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مجهول الهوية في منشأة القناطر

الأربعاء، 26 يونيو 2024 09:30 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مجهول الهوية في منشأة القناطر إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شخص مجهول الهوية في منشأة القناطر، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة بجانب الطريق، وعقب مناظرتها تم نقلها إلي المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 







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