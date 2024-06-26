بريطانيا.. توقيف 4 أشخاص لاقتحامهم حديقة منزل رئيس الوزراء

وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية، أنها أوقفت 4 أشخاص لاقتحامهم حديقة منزل رئيس الوزراء ريشي سوناك في شمال إنجلترا، في واقعة تبنتها مجموعة ناشطين تدعى "يوث ديماند"، وتأتي في خضمّ الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 4 يوليو.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت الشرطة في بيان "ألقينا القبض على 4 أشخاص في منزل رئيس الوزراء في دائرته الانتخابية (شمال يوركشاير) بعد ظهر اليوم".

وأضافت أن عناصر الشرطة ضبطوا "الرجال الأربعة في غضون دقيقة واحدة من دخولهم" العقار الواقع في بلدة كيربي سيجستون، بتهمة التعدّي على ممتلكات الغير.

وأوضحت الشرطة أنّ المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و52 عاماً، وهم من مدن بريطانية مختلفة، مشيرة إلى أنّهم "ما زالوا رهن الاحتجاز (...) والتحقيقات جارية".