اليوم السابع
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بث مباشر.. اللجوء للرحلات النيلية هربا من حرارة الطقس بدسوق

الأربعاء، 26 يونيو 2024 08:37 م
بث مباشر.. اللجوء للرحلات النيلية هربا من حرارة الطقس بدسوق جانب من الرحلات
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" بث مباشر.. اللجوء للرحلات النيلية هربا من حرارة الطقس بدسوق"، حيث لجأ عدد من المواطنين من أهالي دسوق والمراكز المجاورة، للرحلات النيلية بحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، عربا من ارتفاع حرارة الطقس.

وشهدت حديقة الأسرة والطفولة إقبالا من الأهالي على الرحلات النيلية سواء بالمراكب أو الأتوبيسات، والتي تنطلق من شاطئ نهر النيل بالحديقة، في رحلة تستغرق حوالي نصف ساعة، لتعود للشاطئ، وعلى جانب توافد الألاف من المواطنين من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة، وعلى الملاهي.







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