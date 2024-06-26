انفجار اسطوانة بوتاجاز فى مطعم بالفيوم دون وقوع إصابات

الفيوم - رباب الجالى

شب حريق هائل فى أحد المطاعم بمنطقة مساكن الزراعة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بسبب الحرارة الشديدة وأتت النيران على محتويات المطعم، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد وورد بلاغ لشرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بأحد المطاعم بمنطقة مساكن الزراعة وسط مركز طاميه، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بداخلة بسبب الحرارة الشديدة.

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية والأجهزة المعنية لموقع الحادث، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتم منع امتداده للمحلات المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وانحصرت الخسائر في كونها مادية فقط بمحتويات المطعم وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.