النيابة تطلب كشف هوية الأشخاص المرافقين لإمام عاشور فى واقعة المول

كتب أحمد إسماعيل

طلبت النيابة العامه بالجيزة تحريات رجال البحث الجنائي لكشف حول هوية الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع فيديو كاميرات المراقبة رفقة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أثناء اقتحام بوابة المول.

وبدأ رجال المباحث في جمع التحريات حول هوية باقي الأشخاص المرافقين للاعب الذين يتراوح عددهم بين 10 الى15 شخصا لتحديدهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.



أقوال زوجة إمام عاشور أمام النيابة



قالت زوجة إمام عاشور لاعب النادى الأهلى الشهير في أقوالها أمام نيابة الشيخ زايد في واقعة اقتحام زوجها مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد بسبب معاكستها، أنها تعرضت للتحرش اللفظى داخل السينما من بعض الشباب.



أضافت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور في أقوالها أنها انتظرت حتى انتهاء العرض داخل السينما وقامت بإبلاغ الأمن الإدارى بالمول.

وتابعت ياسمين قائلة إلا أنها لم تجد استجابة فقررت الاتصال بزوجها إمام عاشور على الفور.



واستمعت النيابة إلى مدير السينما ومدير الأمن الإدارى وعدد من أفراد الأمن الذين نفوا تلقيهم أى شكوى أو بلاغ من زوجة إمام عاشور بشأن تعرضها للتحرش اللفظى داخل السينما.



تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وداخل السينما وأمرت بتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المشكو في حقهم بالتحرش اللفظي.

واستمعت جهات التحقيق فى وقت سابق لفرد الأمن بالمول في اتهامه اللاعب بالتعدي عليه بالضرب وقال عبد الله مشرف الأمن أمام جهات التحقيق، إنه أثناء توقفه في مكان عمله الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما ما بين 10 و15 شخصا واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن، خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يستجيب واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه أفراد الأمن.

وأضاف مشرف الأمن أنه كان يحاول فهم سبب دخول اللاعب إمام عاشور بهذا الشكل قائلا: "فيه ايه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي، ليفاجئه بوابل من السباب والألفاظ البذيئة قائلا: "مراتي اتعاكست وانتوا....".

وتابع مشرف الأمن، أنه عندما دخل إلى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فأسقطه اللاعب إمام عاشور على الأرض ففقد الوعي ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب، إذا كان اللاعب فقط أم شاركه آخرون ممن رافقوه.



واتهم مشرف الأمن اللاعب بالضرب والسب، وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بما لحق به من إصابات حيث أصيب بكدمة في الرجل.

وكانت مشادة كلامية وقعت بين اللاعب إمام عاشور وأفراد أمن في مول تجاري بالشيخ زايد بسبب معاكسة زوجته، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.

