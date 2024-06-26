المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب مكمورة فحم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 4407 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 635 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 3 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "جلال ال م " 28 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة من الحشيش و الهيروين وسلاح أبيض مطواة،بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.