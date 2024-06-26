المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة مواد مخدرة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب كافتيريا وعاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 2352 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 1002 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 4 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمد ع إ" 22 عاما، صاحب كافتيريا و"كريم ع ف" عاطل مقيمان مركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة من الحشيش وسلاح أبيض مطواة بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه، والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمان تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.