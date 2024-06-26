المشدد 15 سنة لصاحب مستودع لاتهامه بقتل شخص بسبب مشادة كلامية فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات مسنأنف سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ت.ك.ج" 50 سنة صاحب مستودع بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه ع.ع.م" بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين أسامة صبرى الدسوقى ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد فاروق.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه ووصوله إلى المستشفى جثة هامدة إثر التعدى عليه وتوفى متأثرا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب مشادة كلامية بين الطرفين قام خلالها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بعصا شوم على مناطق متفرقة من جسده حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.