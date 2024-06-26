المشدد 15 سنة لأب و3 من أبنائه لاتهامهم بقتل جارهم بسبب خلافات ببولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وعماد عيسى، أب و3 من أبنائه بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهم بقتل جارهم بسبب تدخله للدفاع عن زوجة نجل عمه بعد أن نشبت مشاجرة بينها وبين المتهمين بسبب مناداة ابنتها لوالد المتهمين باسمه فقط.

وتضمن أمر إحالة المتهمين الذي أعدته نيابة جنوب الجيزة، اتهام النيابة كلا من يوسف أحمد فوزي وهشام أحمد فوزي ومحمود أحمد فوزي وفوزي أحمد فوزي لأنهم في ديسمبر 2023 بدائرة قسم بولاق الدكرور، قتلوا المجني عليه محمد سيد إمام عمدا مع سبق الإصرار، إذ أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله على إثر خلافات بينهم وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا وسدد له الثانى طعنة بسلاحه الأبيض استقرت بصدره وأودت بحياته.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، نشوب مشاجرة بين المتوفي والمتهمين بسبب قيام المتهم الأول بالتوجه إلى جارته ومعاتبتها لقيام ابنتها بمنادته باسمه مما أثار غيظه وحدثت بينهم مشادة كلامية تدخل على أثرها المجني عليه لمناصرة زوجة نجل عمه فتطورت المشادة إلى مشاجرة وتدخل باقي المتهمين للشد من أزر شقيقهم المتهم الأول، وإثر ذلك قام المتهم الثانى بالتعدى على المتوفى مسددا له طعنة بالصدر مستخدما سلاحا أبيض.