الكرملين: تعيين "روته" أمينا عاما للناتو لن يغير النهج العدائى للحلف تجاه روسيا

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن قرار تعيين رئيس الوزراء الهولندى المنتهية ولايته مارك روته أمينًا عامًا لحلف شمال الأطلسى "الناتو" لن يغير النهج العدائى للحلف تجاه روسيا.

وأضاف بيسكوف "لا يمكن لهذا الاختيار أن يغير أى شيء في التوجه العام لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء، والتي تعمل بشكل منفصل، كدول أعضاء مستقلة تحت القيادة المباشرة للولايات المتحدة، وتعمل معًا كتحالف لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، مضيفًا "هذا تحالف معاد لنا الآن"، وذلك حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وكان سفراء 32 دولة بحلف شمال الأطلسي "الناتو" قد وافقوا على ترشيح مارك روته - الذي خسر الانتخابات الهولندية لمنصب رئيس الوزراء - لتولي منصب رئيس الحلف للسنوات الخمس المقبلة.

