اليوم السابع
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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء، 26 يونيو 2024 02:31 م
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو القوات المسلحة - ارشيفية
كتب زكى القاضى

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 بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2024 جاء فيها:

" السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسرنى أن أهنئ سيادتكم بالذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية الذى شهد ثورة شعب مصر العظيم التى ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين.

"ومع الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الخالدة فإن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصرى يؤكدون على أنهم فى مقدمة الصفوف دفاعاً عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل آداء الواجب المقدس الذى كلفهم به شعب مصر العظيم لتظل مصر دائماً حصن أمن وأمان لكل المصريين ، حفظ الله مصر ورعاكم وأيدكم دوماً بنصره، وكل عام وسيادتكم بخير".
 
كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة  لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .







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