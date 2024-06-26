السفير حسام زكى: الجامعة العربية تقف مع لبنان بشكل كامل

كتب بيشوى رمزى

أكد الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكى أن الجامعة العربية تقف مع لبنان بشكل كامل وتتضامن معه تجاه ما يواجهه من مخاطر وتحديات، خاصة فى منطقة الجنوب فى ظل الحرب الإسرائيلية الراهنة.

وقال السفير حسام زكي - في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء، في مستهل زيارته إلى بيروت: "إن لبنان يعاني من عدة أمور ومشكلات سياسية أهمها مسألة الشغور الرئاسي الذي يعطل الكثير من الملفات والعمل في الدولة اللبنانية".

وأبرز أن زيارته إلى لبنان تأتي بهدف الحوار مع كافة الأطراف فيما يتعلق بمسألة الشغور الرئاسي والوضع في الجنوب اللبناني نتيجة الحرب الدائرة وكيفية الوصول إلى نهاية لهذا الوضع.

وأفاد السفير حسام زكي بأن الزيارة واللقاءات مع مختلف الأطراف السياسيين اللبنانيين ورؤساء الكتل هدفها التوصل إلى خلاصة إيجابية حول ما يتعلق بهاتين المسألتين (الشغور الرئاسي والوضع في الجنوب)..منوها بأن لقاءه مع الرئيس بري شهد تبادلا صريحا للرؤى وذلك لطبيعة منصبه ووجوده السياسي المخضرم على الساحة اللبنانية.. واصفا الرئيس بري بأنه "شخصية لديها الكثير من القدرة والحنكة السياسية"، وأن الاستماع إلى تقديره يعد أمرا في غاية الأهمية.

وقال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية: "إن الجامعة العربية تنقل دائما إلى الرئيس بري وإلى الجميع من خلال هذه الزيارة ما تراه من تقدير موقف عربي إقليمي دولي ، ونحرص دائما على وضع رؤيتنا في هذا المجال" .. موضحا أن مشاركة الجامعة العربية في وضع الرؤية تفتح المجال أكثر للعمل الصحيح والسليم المبني على أساس وعلى إدراك كامل فيما يتعلق بالأوضاع والتحديات التي يواجهها لبنان.

وأضاف السفير حسام زكي : إنه يستشعر من الحوارات التي أجراها حتى الآن في مستهل الزيارة إلى لبنان، أن الانقسام في لبنان ليس كما كان سابقا، وأن هناك مساعي للوصول إلى تفاهمات حول مسألة الشعور الرئاسي التي تستدعى من الجميع العمل والتشاور للتوصل إلى شخصية واحدة تكون مناسبة لشغل منصب الرئيس..مطالبا الجميع بأن يكون لديه القدر المطلوب من إبداء المرونة لكي تتقدم الأمور في لبنان.