السجن 20 سنة لمتهمين لحيازتهما 310 طرب حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار امير عدلي امير والمستشار خالد رمضان الصافي وسكرتير المحكمة محمد عثمان ،بمعاقبة كل من " م.ع.ع" و" أ.س.ي" بالسجن المشدد 20 سنة وغرامة مالية مائة ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والزمتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9847 لسنة2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة خ.

تبين من التحقيقات، قيام كل من " م.ع.ع" خباز و" أ.س.ي" خباز من محافظة الإسماعيلية، بنشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات، بدائرة قسم العامرية ثان ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما حال استقلالهم سيارة ، وتم ضبطهما وبتفتيشهما عثر بداخل السيارة علي عدد 310 طربة حشيش، وبتفتيش شخصهما عثر بحوزة كل منهما علي مبالغ مالية وهاتفين محمولين.

بمواجهتما أقرا بحيازة المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة مستأجرة لأغراض نقل المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.