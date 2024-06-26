السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة شابو وأسلحة نارية بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر أحمد جمال، بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات بتهمة حيازة شابو وأسلحة نارية.

تعود أحداث القضية لعام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم رشدي.س، 39 عاما، تهمة حيازة كمية من الشابو المخدر بقصد الإتجار، وحيازة أسلحة نارية وطلقات، بقرية شنهور بمركز قوص، وتم ضبط المتهم من قبل مباحث مركز شرطة قوص بعد إعداد كمين له.

تمت إحالة القضية برقم 997 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 6 سنوات عن تهمة الإتجار فى الشابو، وسنة بتهمة حيازة الأسلحة النارية.