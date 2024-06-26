السجن المشدد 15 عاما لـ 5 شباب بتهمة سرقة شابين بالإكراه فى قنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر أحمد جمال مبارك ووائل مدني ومحمد عبد الوهاب ومحمد صلاح العدوي، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، لاستدراجهم شابين بإعلان وهمي وسرقتهما بالإكراه بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة.

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو من عام 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين عمار.أ.ح، ومحمد.س.ع، وحجاج.ع.أ، وعبد الرحمن.م.ح، وبسام.ر.ع، تهمة سرقة مبلغ مالي بالإكراه وتحت تهديد السلاح من محمد.ك.ع.م، طالب، وأحمد.س.س.س، عامل، مقيمان بمحافظة الشرقية، بعد استدراجهما عن إلى قرية أسمنت بمركز نقادة، عن طريق إعلان وهمي لبيع سيارة.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني حضوريا، ومن الثالث للخامس غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة.



